Royaume-Uni : comment se préparent les pros à l'autorisation de voyage électronique ? 🔑

Reste quelques détails à peaufiner sur la mise en place de l’ETA pour rentrer sur le territoire britannique, dont le coût et le temps que demandera la démarche.



« On nous a assuré que le procédé serait très rapide et simple et que le coût serait raisonnable pour garder une destination compétitive. Ça va ajouter un coût au voyage. Est-ce qu’il va freiner les visiteurs ? Est-ce qu’ils l’intégreront dans le coût du voyage ? Difficile d’y répondre. Nous attendons plus d’informations » , Séverine Tharreau, Country Manager France de VisitBritain.



« S’il s’agit de 10€, 20€ ou 100€ ce n’est pas la même chose. Est-ce que les clients vont devoir le faire en ligne ? Est-ce que les agences vont le prendre en charge ? Cela va ajouter une lourdeur administrative » , déplore Mylène Campalto, avant de poursuivre : « Si c’est simple et pas cher ce sera accepté, car les gens connaissent la démarche pour d’autres destinations. »



Pour les deux réceptifs, imposer une autorisation de voyage électronique met un coup à l’image de l’île. Après le Brexit et les démissions en chaîne des premiers ministres, elle n’avait pas besoin de ce coup de projecteur.



« Il est clair que c’est un nouveau dommage à la perception de la destination. Les Français ne comprennent pas la mise en place de ce protocole pour une destination si proche. Ce sera une des difficultés : faire avaler la pilule.



C’est compréhensible pour les Etats-Unis, l’Asie mais pas pour se rendre chez un voisin » , indique la directrice commerciale Europe d’Abbey Ireland & UK, qui reste malgré tout optimiste : « l’impact sera court, car la destination plait. Et puis des événements positifs sont à venir : Le couronnement du Roi, l’Eurovision à Liverpool… »



« Ce sera appliqué dans deux ans, nous allons voir comment ça évolue. Il risque d’y avoir des élections d’ici là … » , laisse en suspens Yacine Bakouche.



En attendant Best of Tours a décidé de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier. « Nous avons commencé à nous diversifier au lendemain du Brexit, en nous développant en France et en Indonésie.



Pas parce qu’on ne croit plus au tourisme au Royaume-Uni, mais parce qu’on ne veut pas dépendre d’une loi ou du bon vouloir d’un parti politique qui veut faire plaisir aux siens » , précise Yacine Bakouche, le directeur général de Best Of Tours.



VisitBritain se veut optimiste quant à la fréquentation de la destination. « Entre janvier et septembre 2022, nous étions à 70% de l’année 2019. En 2023, nous espérons atteindre 90% à 100% de 2019. Les échos des tour-opérateurs et des transporteurs sont positifs. Et puis 2023 sera une grosse année, avec le couronnement du Roi et l’Eurovision. Nous avons également lancé une campagne de communication assez originale la semaine dernière. Nous allons capitaliser là-dessus » conclut Séverine Tharreau, Country Manager France de VisitBritain.