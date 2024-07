Les départs garantis Irlande 2025 d’Abbey Ireland & UK

Les atouts du programme :



● 4 dates de mai à septembre 2025 (maximum 47 participants par tour)

● Hôtellerie :

3* et 4* sur l’ensemble du circuit

centre/proche-centre à Dublin et Belfast en début et fin de circuit, en pension bed & breakfast. Les participants pourront profiter en toute liberté et diner à leur guise dans les nombreux pubs et restaurants des 2 capitales

● 1 déjeuner à la ferme de Glenshane

● Des dégustations

● Des sites incontournables : Causeway Coastal Route, la Chaussée des Géants, Derry

● Des expériences locales hors des sentiers battus

● Des temps libres au cours du programme, afin de donner aux participants l’occasion de se balader, de découvrir à leur rythme

● La possibilité d’apprécier à leur loisir une soirée avec diner et divertissement traditionnel (avec supplément)

● Une plus grande flexibilité pour les transferts entre l’aéroport et l’hôtel. Des navettes régulières de bus lient l’aéroport de Dublin et le centre de Belfast & Dublin permettant un accès facile et rapide (payable sur place ou bien à l’avance avec suppléments)

● La possibilité de combiner le circuit avec notre best-seller La Belle Emeraude pour un circuit complet de l’Ile d’Irlande en 12 jours/ 11 nuits.