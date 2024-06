Une découverte authentique de l’Irlande avec Abbey Ireland & UK

Le manoir et la ferme de Newbridge, Co Dublin

Newbridge House est un très bel exemple de manoir de style géorgien, niché au cœur d'un paysage irlandais vallonné de 150 hectares. La maison dispose d'un certain nombre de salles d'époque où les visiteurs pourront admirer d’intéressantes collections d'art et de meubles. La maison est encore utilisée par les descendants de la famille Cobb de temps à autre, donc gardez l’œil ouvert car vous pourriez voir les propriétaires !D’autres attractions dans le domaine comprennent une ferme traditionnelle, une exposition de machines et un jardin clos avec de vastes vergers et une collection de variétés de vieilles pommes irlandaises. La ferme dispose de nombreuses races indigènes et rares de porcs, moutons, chèvres, vaches et volailles. La collection de machines agricoles est grande et le spectaculaire ancien fiacre en or du Lord maire est en exposition parmi les autres voitures dans un hangar agricole. Découvrez comment Newbridge promeut des méthodes agricoles responsables et le respect de tous les animaux et de la biodiversité durable.Une visite pour les groupes et les familles, idéale sur la route vers l’Irlande du Nord.