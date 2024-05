5 lieux et activités uniques à découvrir au Royaume-Uni avec Abbey Ireland & UK

5 sites originaux au Royaume-Uni à découvrir :



● Convient aux FITs et groupes

● « THE place to be » - le lieu idéal pour passer un après-midi libre.

● Il s’agit d’une zone régénérée : anciennement port de ferry, ce bras de mer offre une vue sur les Falaises Blanches et un aperçu de la France.

● Pour une expérience balnéaire britannique class, pour une architecture renommée : un véritable joyau caché !

● Lieu parfait pour du slow tourisme : première destination de restauration et de divertissements, avec de nombreux événements gastronomiques, concerts et commerces indépendants.

On y trouve même le seul bar à champagne et jazz du Royaume-Uni, installé dans un phare !

Vos clients sont constamment à la recherche de nouveautés et de nouvelles expériences ? Nos équipes « Produits » en Irlande et au Royaume-Uni ont pour tâche principale de trouver les petites pépites de nos régions et nous allons en partager quelques-unes avec vous aujourd’hui…Plus de renseignements sur : folkestoneharbourarm.co.uk