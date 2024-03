Abbey Ireland & UK se met au vert en ce mois de la St Patrick !

LES « PERFORMANCES » GROUPES – CHORALES ET GROUPES DE MUSICIENS

Abbey accueille chaque année de nombreux groupes de musiciens et de chorales à l’occasion du festival St Patrick à travers le pays. Au sein de notre service groupes, nous avons tout récemment créé un poste de « Manager des groupes de performers » dédié, tant le marché est spécifique. Son travail ? Vous aider à planifier un programme pour vos groupes de chorales ou musiciens souhaitant visiter le pays et chanter ou jouer dans différents endroits et rencontrer des chorales locales. Il gère pour vos groupes les salles de spectacle, la promotion, le support technique, la location des instruments, le stockage et le transport.Nous avons une expérience de longue date sur le marché nord-américain et allemand, avec de nombreuses universités et paroisses qui nous font confiance.