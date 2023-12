Classes de découverte : vers un fonds national d’aide au départ ?

On retiendra deux mesures phares, qui tentent de répondre aux deux principaux freins aux départs identifiés : le financement des séjours et l’absence de valorisation du travail des enseignants s’engageant dans ces projets.



Dans "l'exposé des motifs" préalable à la proposition, il est rappelé tout d'abord que " le coût des classes de découverte a explosé ces dernières années en raison du coût du transport (+50% en 3 ans selon l’association savoyarde des classes de découverte), mais aussi du coût des séjours, les centres d’accueil faisant face eux-mêmes, après l’épidémie de covid-19, à une explosion de leurs coûts (+10% en moyenne) ".



Si les coûts peuvent être réduits grâce aux actions bénévoles menées par les parents d’élèves par exemple, ou via le soutien financier des municipalités ou de certaines régions, " il n’y a aucun dispositif national d’aide au départ, à l’exception d’aides issues de dispositifs de l’éducation populaire" "qui ne peuvent seuls répondre au besoin" .



Aussi, la proposition de loi, dans son article 1er, prévoit de soutenir financièrement les départs de voyages scolaires d’une durée supérieure à deux nuitées par un fonds national d’aide au départ des voyages scolaires de 3 millions d’euros, financé via le programme n°230 "Vie de l’élève" de la mission "Enseignement scolaire".



Ce fonds pourrait alimenter une aide comprise entre 700 et 1 000 euros par classe selon la durée du séjour et son éloignement.