Voyages scolaires : le Royaume-Uni met fin au passeport et visa !

En mars 2023, lors du sommet franco-britannique qui s'est tenu à Paris, le Premier ministre Rishi Sunak avait promis de faciliter les voyages scolaires entre les deux pays.



Neuf mois plus tard, les professionnels du secteur peuvent se féliciter de la mise en place d'un nouveau protocole, nettement plus allégé.



Le 7 décembre 2023, une loi a été déposée au Parlement britannique, sur cette question.



Elle concerne exclusivement, les voyages scolaires depuis la France.



Concrètement, à partir du 28 décembre 2023, comme le stipule le texte de l'institution législative outre-Manche, tous les enfants (- de 18 ans) scolarisés dans une école française enregistrée auprès du ministère français de l'Education nationale et voyageant dans le cadre de voyages scolaires, pourront se rendre au Royaume-Uni avec une simple carte d'identité.



Cela concernera les groupes scolaires d'au moins 5 élèves.



Ainsi, il n'est plus question de devoir présenter un passeport ou un visa, pour les mineurs (personne de moins de 18 ans) n'ayant pas la nationalité française.



Dans le même temps et dans un principe de réciprocité, la France s'est également engagée à garantir la mise en place de mécanismes appropriés pour l'exemption de visa des enfants voyageant dans le cadre de voyages scolaires organisés depuis le Royaume-Uni.



Elle facilitera le passage de ces groupes à la frontière.