Royaume-Uni : l'imbroglio du passeport fantôme...

Le Royaume-Uni nous a confirmé qu'il ne s'était pas

et qu'ils acceptaient l'utilisation de ce document.



Nous avons demandé au gouvernement français comment nous faisons ? Jusqu'à maintenant, personne ne l'a jamais utilisé,

La Baronne Williams of Trafford a indiqué lors de son allocution que les groupes européens pourront utiliser le passeport collectif pour les groupes d'enfants, document issu du traité du conseil de l'Europe de 1961.



À ce jour, ce document n'a jamais été utilisé comme moyen de voyager dans un pays situé en dehors de l'Union européenne et de l'espace Schengen, même s'il figure pourtant bien sur le site du ministère de l'Education nationale.



Aussi, il (Edward Hisbergues, ndlr) demande si ce passeport collectif pour les jeunes est nécessaire et sera bien accepté pour se rendre au Royaume-Uni et quelles procédures doivent suivre les établissements et les transporteurs afin d'obtenir ce document.

J'ai questionné directement la Police aux Frontières à Calais et ils n'étaient même pas au courant de l'existence de ce document. Des confrères ont écrit à l'ambassade de France au Royaume-Uni, sans réponse pour le moment.

" précise le Edward Hisbergues, le directeur de PG TRIPS Association.Le sénateur du Nord, Frédéric Marchand s'est emparé du problème en adressant une question écrite à Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat en charge du tourisme. |q392153|q391469|q389859|q389872|q400161|q397482|q389874|q373505|q361792&_s=19637C&rch=qa&de=19780101&au=20210907&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvnMalheureusement à quelques jours de l'entrée de vigueur du Brexit, les voyagistes restent à quai...