Voyage Etats-Unis : comment passer plus vite à la douane ?

Le principe de l’application Mobile Passport Control est d’accélérer le passage à l’immigration grâce à une file réservée aux utilisateurs de l’application. Elle est. Elle peut être utilisée dans 46 points d’entrée, dont 33 aéroports internationaux tels que JFK à New York, Newark, Miami, Los Angeles ou San Francisco. Certains aéroports internationaux canadiens, comme Toronto Pearson, sont également concernés.L’usage de l’application n’exempte pas les voyageurs de suivre les formalités classiques. Il faut donc. Ensuite, le fonctionnement est simple : une fois l’application téléchargée, il faut sélectionner «», choisir le lieu d’arrivée (CBP Port) et le moyen de transport, avion ou croisière. Il est ensuite possible d’enregistrer jusqu’à 12 membres d’une même famille. Pour chaque personne, le voyageur crée un profil et sélectionne le type de document. Pour les voyageurs européens avec un ESTA , il convient de choisir «».L’utilisateur répond ensuite à: présence de marchandises commerciales, transport de sommes supérieures à 10 000 dollars, articles à déclarer, importation de végétaux, contact avec du bétail, ou matériel biologique. Il faut aussi indiquer la: « WB » “Waiver Business” pour les affaires ou « WT » “Waiver Tourist” pour le tourisme. Une fois ces étapes complétées, le