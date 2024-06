Est-ce possible de demander un ESTA en urgence en France ?

Les agences et les services américains eux-mêmes conseillent de se pencher sur la demande de l’esta au moins une semaine en amont de son voyage. Et bien que le délai moyen de réponse de 72 heures soit particulièrement court et très pratique, il reste parfois bien trop long pour certains cas.



Dans le cadre du travail, d’une raison médicale ou d’un voyage nécessaire en urgence, l’obtention de l’ESTA peut devoir se faire le temps de quelques heures, ne serait-ce qu’en se rendant à l’aéroport de départ ! Pas de panique dans ces cas-là puisque les services d’immigration américains proposent un traitement en urgence qu’il faut réclamer lors de l’envoi de cette même demande. Le service de douanes et de la protection des frontières des États-Unis peut néanmoins s’octroyer un temps supplémentaire pour diverses raisons et c’est bel et bien pour cela que l’anticipation reste la clé pour éviter toute mauvaise surprise ou désagrément. Fort heureusement, la plupart des voyages et d’autant plus ceux à des fins touristiques, permettent d’anticiper cette demande d’entrée sur le territoire qui lorsqu’elle est accordée, autorise un voyage d’au maximum 90 jours et reste valide pendant deux ans (avec la possibilité de séjourner à plusieurs reprises sans dépasser les trois mois).