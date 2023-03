Voyage Royaume-Uni : visa, passeport, quelles formalités ?

Bien que le Royaume-Uni soit une île, tous les moyens de transports existent pour se rendre Outre-Manche.



En avion, de nombreux vols directs existent pour rejoindre Londres et les grandes villes britanniques. Londres dispose de cinq aéroports : Londres - Heathrow, London - City, Londres Gatwick, Londres Luton, Southend et Stansted.



Birmingham, Cardiff, Liverpool, Manchester entre autres... permettent aux voyageurs de relier l'Angleterre et le Pays de Galle. Edimbourg et Glasgow sont les portes d'entrée de l'Ecosse.



En ferry, le Royaume-Uni est accessible au départ de huit ports français : Calais, Dunkerque, Caen, Cherbourg, Le Havre, Dieppe, Roscoff, et Saint-Malo.



Outre des passagers, les ferries peuvent embarquer les autocars et les voitures.



Quant au train, Paris et Londres sont reliées grâce à l'Eurostar. D'autres villes françaises sont connectées à la capitale : Lille et Calais.



Des lignes saisonnières notamment l'été sont aussi proposées au départ de Lyon, Avignon et Marseille.