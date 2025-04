On rit plus à Glasgow lors d’un enterrement que durant un mariage à Edimbourg !

écossais baronial

Glasgow, en Ecosse, ne possède pas les habits royaux d’Edimbourg mais compense ce manque par une ardeur friendly réconfortante.L’explication tient en deux mots : solidarité, due à l’histoire ouvrière, et hospitalité, liée à un présent arty et musical. «», se moquent les locaux.Fondée au 6e s., Glasgow grandit au 12e s. sur une colline près du centre-ville. S’y trouvent la cathédrale St Mungo’s et Necropolis, le cimetière-jardin victorien (19e s.) dominant la cité.En 1707, l’Ecosse se lie à la couronne d’Angleterre. Jackpot ! Depuis son port, les marchands accèdent aux terres anglaises d’Amérique et font fortune dans le tabac., ancien marché couvert désormais lieu de fooding, dans un quartier devenu LGBT.Restent aussi des signes de la révolution industrielle. Avec ses mines, usines et chantiers navals, Glasgow devient la seconde cité britannique après Londres ! Sur St Vincent Street, les immeubles Anchor Line et Citizen Office l’attestent, comme ceux en style «», aux décors médiévaux et Renaissance. Un homme incarne cette félicité : Mackintosh. Inspirateur de l’Art Nouveau à Glasgow, son travail brille notamment à la Lighthouse et à The House of an Art Lover.