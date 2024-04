En Ecosse, des capitales qui en mettent plein la vue

Celui qui arrive à Édimbourg pour la première fois découvre aussi, d'emblée, que la ville est campée sur les rives du Firth of Forth, l’estuaire d’un fleuve né 47 kilomètres plus loin dans les environs deDepuis toujours,- il fallait acheminer les pèlerins jusqu’à Dunfermline -, puisque le port d’Edimbourg commandait largement l’accès de l’Ecosse à la mer du Nord, et donc ses relations avec le reste du monde.A la fin du XIXe siècle, après l’avènement des chemins de fer, le défi a été relevé autrement avecqui, désormais classé à l’Unesco, se repère dans le paysage grâce à son imposante structure rougeâtre.Deux immenses ponts routiers ont, depuis, achevé de faciliter la circulation entre les deux rives du Forth. Le dernier de ces ouvrages, un spectaculaire pont blanc à haubans, structure désormais la géographie de cette région faite de lacs, de rivières, de prairies bien vertes où paissent d’innombrables moutons, de champs de colza et de céréales, et d’aimables collines boisées.Rien de tel pour mieux cerner cet étonnant panorama que de s’offrir, sur un bateau de la bien nommée compagnie Forth Boat Tours. Le panorama qui défile sous ses yeux est alors sublime avec, à l’horizon, un nombre incalculable de châteaux, manoirs et abbayes qui disent chacun une parcelle de l’histoire.Rien de tel non plus pour toucher du doigt la géographie locale et les prouesses dont sont capables les Écossais, que de, près de la ville de Falkirk, dans le centre de l’Ecosse.Cet ouvrage unique au monde baptisé « roue de Falkirk » permet de monter 24 mètres plus haut (ou de descendre 24 mètres plus bas) en quelques minutes des bateaux qui peuvent ensuite reprendre le cours interrompu de leur navigation, sans devoir affronter, comme par le passé, un véritable escalier d’écluses.La balade en bateau - commentée avec un fol humour - sur ce remarquable ouvrage d’ingénierie civile, devenu attraction touristique prisée, ne peut que séduire petits comme grands.