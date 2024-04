Édimbourg : une nouvelle adresse so chic et so scottish !

La desserte aérienne régulière de Édimbourg depuis Paris permet d’envisager sereinement de s’offrir un grand week-end dans la capitale écossaise en profitant de cette belle adresse.



Pour ceux qui se soucient de voyages bas carbone et qui ont un peu plus de temps, l’aventure est aussi tout à fait jouable en train. Non seulement, grâce à Eurostar, il est aisé de rejoindre Londres depuis Paris mais ensuite, il n’est pas compliqué d’aller à Édimbourg. Chaque jour, 51 trains relient Londres et Édimbourg.



Compter l’équivalent de 130 euros en première classe pour ce second trajet.



Évidemment , cela prend quelque 5 heures. Beaucoup plus que l’avion, donc. Mais, il y a aussi un train de nuit. Et, après tout, si on a du temps, why not ?