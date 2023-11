"Les gens sont en vacances, on ne veut les déranger. A eux de se faire réveiller s'ils le souhaitent, exactement comme ils le feraient dans un hôtel",

"Nos bateaux, c'est de l'hôtellerie embarquée"

"Boutique River Cruises",

"grandes"

Jusqu'ici, aussi bien le S.S. Joie de Vivre que le S.S. Bon voyage qui navigue, du côté de Bordeaux, sur la Garonne et la Gironde ou le S.S. Catherine qui est positionné à Lyon (c'est un des plus gros bateaux de la flotte puisqu'il peut accueillir jusqu'à 159 passagers)Outre la cuisine inspirée de la gastronomie française (au buffet comme au bistrot), l'ambiance du S.S. Joie de Vivre témoigne de cette volonté : lourds rideaux, salon avec fauteuils roses et canapé recouvert de tissu aux motifs floraux genre indienne, linge de lit aux couleurs soigneusement harmonisées, restaurant cosy dans des tonalités beige, cave à vin sophistiquée accueillant des dîners privés avec "le chef", innombrables œuvres d'art sur les murs des cabines comme des couloirs et des espaces communs, dont un authentique Picasso et beaucoup de reproductions d'affiches de Toulouse-Lautrec...Cette décoration un peu soutenue, cette ambiance so frenchy -voire même parfois carrément parisienne mais un peu datée- aura-t-elle le même pouvoir de séduction sur la clientèle francophone ?La question se pose d'autant plus que si, sur les bateaux naviguant en France, le personnel de navigation est français, le reste de l'équipage ne semble pas toujours parfaitement à l'aide dans la langue de Molière.Si,on peut douter que le personnel soit tout à fait francophone sur les bateaux Uniworld qui naviguent sur le Rhin, le Danube, la Moselle, le Douro ou à Venise.En outre, sur les navires Uniworld, il n'y a pas, comme sur d'autres compagnies, des annonces en plusieurs langues -dont le français- un quart d'heure avant les départs en excursion.Au vrai, sur les Super Ship Uniworld, il n'y a pas d'annonce du tout.suggère Jean-Marie Quériaud., insiste-t-il, avant d'évoquer les Boutique-Hôtels. De fait, Uniworld se présente comme réalisant desautrement dit des croisières fluviales de charme.Incontestablement, ses. Prenons leLes deuxcomptent chambre à coucher, petit salon indépendant, salle de bains en marbre avec baignoire et douche. Les suites bénéficient des services d'un majordome.