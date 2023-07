Ibaïa Boats : le tourisme fluvial, l’avenir de l’écotourisme ?

Outre la technologie, Ibaïa Boats mise sur le confort. C’est notamment le cas avec ces « bateaux-maisons » qui disposent de 2 chambres, 35m2 de terrasses réparties sur deux étages... Et même, un poêle pour les hivers un peu trop humides. Eh oui car le confort, ça passe d’abord par là.



Le choix de matériaux écologiques permet en outre une isolation énergétique et acoustique qui se veut supérieure à celles des bateaux fluviaux plus classiques.



En outre, Les lodges sont construits sur des coques de catamaran qui permet à l’eau de circuler (moins de formation d’algue et d’impact sur la biodiversité) et assure une meilleure stabilité - donc un plus grand confort.



La start-up a raison de miser sur le confort, car la clientèle du transport écoresponsable n’est plus uniquement engagée. Elle tend à se normaliser et n’est pas prête à se satisfaire d’une trop grande sobrieté.



Dans l’optique de capter cette clientèle, elle a conçu les « Ibaïa lodge ». Un peu comme des logements flottants pour 2, 4 et jusqu’à 8 personnes.



Terrasse à 360°, baies vitrées, végétalisation, espace, matériaux haut de gamme pour rappeler le confort qu’on peut retrouver dans l’hôtellerie, Ibaïa ne lésine pas sur les moyens avec ses lodges.



C’est qu’elle a de l’ambition. À terme, la startup souhaite pouvoir construire jusqu’à dix bateaux par an, et répondre à une demande de plus en plus large. Elle propose d’ailleurs déjà du sur-mesure.



L’objectif : « s’imposer comme leader sur le marché français et de devenir la référence dans la construction de bateaux fluviaux à propulsion solaire ».



Y’a plus quà !