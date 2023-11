Arles investit pour développer les croisières

Avec cet appontement, Arles devient le troisième site d’escale le plus prisé sur le Rhône après Lyon et juste derrière Avignon

» fait valoir Laurence Borie-Bancel , présidente du directoire de la CNR.Non seulement les navires pourront être plus grands et nombreux, mais en plus, il leur sera possible de se brancher à quai sur des bornes à haute tension.Cette initiative va permettre de réduire l'impact environnemental de ce type de séjour.Cette avancée permet d’ouvrir la voie à d’autres ports fluviaux comme Port Saint Louis, Tarascon et Martigues qui se lanceront également dans un projet d’aménagement de leurs quais.