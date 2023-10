Comment motiver les employés à voyager de manière plus durable sans établir de règles ? Tribune Libre par Sylvain Muller, Sr Director of Product Management & Sustainability chez SAP Concur

Comment aider les collaborateurs à adopter une manière de voyager plus durable ?Sylvain Muller, Sr Director of Product Management & Sustainability chez SAP Concur et Member of the Sustainability Committee chez GBTA nous livre des pistes à suivre sur le nudging (vert). Comment ça fonctionne et à quoi ça sert ? Eléments de réponse.



Rédigé par Sylvain Muller le Mardi 10 Octobre 2023

fossé attitude-comportement" .



Il s'agit d'un problème délicat pour les entreprises qui tentent de convaincre les gens de voyager de manière plus durable, par exemple. Si la plupart des gens comprennent l'importance d'œuvrer à la réduction de leur empreinte carbone, il sera toujours difficile de les convaincre de procéder à des changements importants et radicaux qui peuvent leur coûter de l'argent, du confort ou du temps.



Cependant, les entreprises peuvent faire en sorte qu'il soit beaucoup plus facile pour leurs employés d'agir de manière durable, et ce sans fixer de règles. Au lieu de cela, elles peuvent créer ce que l'on appelle des Il est parfois très difficile de changer de comportement. En effet, même lorsque nous savons que quelque chose est la bonne chose à faire, si cela entre en conflit avec des habitudes acquises de longue date, il nous sera difficile de passer à l'action - une situation connue sous le nom de "Il s'agit d'un problème délicat pour les entreprises qui. Si la plupart des gens comprennent l'importance d'œuvrer à la réduction de leur empreinte carbone, il sera toujours difficile de les convaincre de procéder à des changements importants et radicaux qui peuventCependant, les entreprises peuvent faire en sorte qu'il soit beaucoup plus facile pour leurs employés d'agir de manière durable, et ce sans fixer de règles. Au lieu de cela, elles peuvent créer ce que l'on appelle des "nudges" pour encourager un comportement durable.

Comment fonctionne le nudging (vert) ? "nudging" a été utilisé pour la première fois par les auteurs américains Richard Thaler et Cass Sunstein dans leur livre " Nudge : Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness ". Leur idée se résume à " si la bonne décision est la plus facile à prendre, les gens la choisiront".



Par exemple, si une cantine place son stock de fruits et de salades à hauteur des yeux ou le long de la file d'attente vers la caisse, il y a beaucoup plus de chances que les employés choisissent de les acheter.



De même, si une ville dispose d'une infrastructure de pistes cyclables bien développée et qu'une entreprise investit dans des douches et des vestiaires de qualité, il sera plus facile (et donc plus probable) pour les employés d'abandonner la voiture et d'opter pour le vélo pour se rendre au travail.



Les incitations fonctionnent en créant les conditions qui facilitent l'adoption d'un certain type de comportement. Ainsi, les entreprises n'ont pas besoin de s'appuyer exclusivement sur des approches plus traditionnelles pour changer les comportements, telles que les campagnes d'information, les appels, les incitations financières ou les interdictions.



Dans le domaine du développement durable, le nudging vert est un autre outil que les organisations peuvent utiliser pour encourager les comportements respectueux de l'environnement. Le termea été utilisé pour la première fois par les auteurs américains Richard Thaler et Cass Sunstein dans leur livre "". Leur idée se résume à "Par exemple, si une cantine place son stock de fruits et de salades à hauteur des yeux ou le long de la file d'attente vers la caisse, il y a beaucoup plus de chances que les employés choisissent de les acheter.De même,et d'opter pour le vélo pour se rendre au travail.Les incitations fonctionnent en créant les conditions qui facilitent l'adoption d'un certain type de comportement. Ainsi, les entreprises n'ont pas besoin de s'appuyer exclusivement sur des approches plus traditionnelles pour changer les comportements, telles que les campagnes d'information, les appels, les incitations financières ou les interdictions.Dans le domaine du développement durable, l

Comment encourager les comportements durables en matière de voyage leur empreinte carbone doivent réfléchir à la manière dont elles encouragent leurs employés à adopter les bons comportements. De nombreux domaines, tels que les



Pour y parvenir, les organisations doivent reconnaître que même si les employés sont conscients de l'importance d'atténuer le changement climatique, cela ne les amènera pas nécessairement à modifier leurs comportements quotidiens.



C'est pourquoi les "nudges" peuvent être un moyen puissant, mais subtil, d'encourager automatiquement un changement positif.



Une organisation peut adopter différents types d'approches de type "nudge" :



● Accroître la visibilité : Il est facile d'oublier les bonnes résolutions lorsque l'on est pressé. L'ajout d'une note sur le développement durable à la page d'accueil de l'outil de réservation de l'entreprise est un moyen facile de rappeler aux employés de rechercher des options de voyage plus écologiques.



Au cours du processus de réservation lui-même, des messages tels que " Vous prévoyez de prendre l'avion pour vous rendre dans le pays. Veuillez envisager de réserver un train à la place " peuvent inciter les employés à rechercher des solutions de rechange aux vols.



Même lorsque les voyageurs d'affaires sont sur la route, les solutions professionnelles de gestion des voyages permettent d'envoyer des messages. Pourquoi ne pas informer les voyageurs qui arrivent dans certains aéroports qu'il existe un train express qui relie commodément l'aéroport au centre-ville - au lieu de prendre un taxi ?



● Des informations plus précises : Lorsque les gens reçoivent des informations plus précises sur l'impact de leurs actions sur le climat, cela peut influencer leur prise de décision.



Au cours du processus de réservation, par exemple, les entreprises peuvent fournir des informations sur les émissions de CO2 pour toutes les options de transport disponibles, y compris une comparaison entre le train et l'avion. Les voyageurs d'affaires peuvent ainsi facilement choisir l'option la plus durable.



● Des paramètres par défaut plus durables : Lorsqu'il s'agit de prendre une décision simple avec un appareil technique, les gens ont tendance à choisir l'option par défaut, c'est-à-dire à l'utiliser tel quel. Profitez-en, par exemple en configurant l'option de tri par défaut pour tenir compte des émissions dans l'outil de réservation de voyages de votre entreprise.



● Modification des normes sociales : L'être humain étant un animal social, ce que font les gens autour de nous a un impact considérable sur notre propre comportement. Ainsi, favoriser une culture dans laquelle le choix le plus durable semble être la norme peut avoir un impact puissant sur l'encouragement des autres à suivre. Lorsqu'ils voyagent, les chefs d'entreprise devraient communiquer clairement avec leurs employés sur les décisions qu'ils ont prises en matière de voyage durable. Les entreprises qui souhaitent réellement améliorer leurs efforts en matière de développement durable et réduire. De nombreux domaines, tels que les voyages d'affaires , peuvent être modifiés pour réduire la consommation de ressources.Pour y parvenir, les organisations doivent reconnaître que même si les employés sont conscients de l'importance d'atténuer le changement climatique, cela ne les amènera pas nécessairement à modifier leurs comportements quotidiens.C'est pourquoi les "nudges" peuvent être un moyen puissant, mais subtil, d'encourager automatiquement un changement positif.Une organisation peut adopter différents types d'approches de type "nudge" :: Il est facile d'oublier les bonnes résolutions lorsque l'on est pressé. L'ajout d'une note sur le développement durable à la page d'accueil de l'outil de réservation de l'entreprise est un moyen facile de rappeler aux employés de rechercher des options de voyage plus écologiques.Au cours du processus de réservation lui-même, des messages tels que "" peuvent inciter les employés à rechercher des solutions de rechange aux vols.Même lorsque les voyageurs d'affaires sont sur la route, les solutions professionnelles de gestion des voyages permettent d'envoyer des messages. Pourquoi ne pas informer les voyageurs qui arrivent dans certains aéroports qu'il existe un train express qui relie commodément l'aéroport au centre-ville - au lieu de prendre un taxi ?Lorsque les gens reçoivent des informations plus précises sur l'impact de leurs actions sur le climat, cela peut influencer leur prise de décision.Au cours du processus de réservation, par exemple, les entreprises peuvent fournirpour toutes les options de transport disponibles, y compris une comparaison entre le train et l'avion. Les voyageurs d'affaires peuvent ainsi facilement choisir l'option la plus durable.Lorsqu'il s'agit de prendre une décision simple avec un appareil technique, les gens ont tendance à choisir l'option par défaut, c'est-à-dire à l'utiliser tel quel. Profitez-en, par exemple enpour tenir compte des émissions dans l'outil de réservation de voyages de votre entreprise.L'être humain étant un animal social, ce que font les gens autour de nous a un impact considérable sur notre propre comportement. Ainsi,sur l'encouragement des autres à suivre. Lorsqu'ils voyagent, les chefs d'entreprise devraient communiquer clairement avec leurs employés sur les décisions qu'ils ont prises en matière de voyage durable.

Incitation à un avenir plus durable Les entreprises désireuses de mettre en œuvre des "nudges" verts pour soutenir leurs programmes de voyage durable doivent également s'assurer que les "nudges" sont transparents et ne prêtent pas à confusion.



En outre, la décision de ne pas suivre un nudge doit être aussi simple que possible (idéalement en un seul clic). Cela permet d'éviter que les nudges soient perçus comme une manipulation cachée.



Il est évident que la mise en place d'un programme de voyages d'affaires durable est une tâche complexe.



Une étude récente de SAP Concur a révélé que la plupart des entreprises (99 %) veulent devenir plus durables, mais que beaucoup (44 %) ne savent pas comment s'y prendre ; le nudging vert est un moyen pour les entreprises de soutenir leurs employés tout en s'assurant qu'elles atteignent leurs objectifs en matière de développement durable.



