Quel bilan été pour le tourisme fluvial ? 🔑

« Excellent sur tous les fleuves de France et à l’étranger ! Nous avons dépassé les chiffres de 2019. Le chiffre d’affaires est en hausse de 15 % et le nombre de passagers de 10% »

« l’envie des clients de voyager après des privations, le bon niveau d’activité des agences de voyages et la petite capacité des bateaux CroisiEurope, jugés plus écologiques, avec entre 130 et 140 passagers »

« La France a été un beau succès avec +35% de réservations versus 2019.



Nous avons réussi à garder la clientèle française, qui a découvert le tourisme fluvial pendant le covid et enregistré une progression de 12% de réservations des marchés lointains comme les USA, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. »

« 2022 était une excellente année, le challenge était de maintenir le résultat. Tous les plans de communication des CRT des différentes régions ont fait la part belle au fluvial. Ils nous ont offert une bonne visibilité »

« 2022 avait été une année exceptionnelle et atypique post Covid. Nous sommes plutôt sur un retour à la normale versus 2019. Notre offre est en phase avec les nouvelles attentes des clients : la recherche d'authenticité, d'expériences collaboratives et de retour à la nature »

Quel bilan pour le tourisme fluvial cet été ?, répond Eric Collange directeur commercial de CroisiEurope.La communication massive lancée à la télévision et dans la presse grand public par le croisiériste a payé, couplé à, pointe Éric Collange. slow tourisme . Autre atout pour l’hexagone :, plus de 700 ports et haltes fluviales et de nombreux ouvrages d’art qui relient les cinq principaux fleuves, à proximité de grands sites naturels ou patrimoniaux.Le bilan de l’été est également positif pour Emily Deighton, en charge du marketing de Le Boat, acteur de la location de bateaux sans permis en Europe et au Canada :, complète-t-elle.Chez Locaboat Développement dont font partie les marques de location de bateaux sans permis, Locaboat Plaisance et Nicols, cette année les chiffres sont en retrait par rapport à 2022. Pas d’inquiétude pour autant., explique Camille Binz, directrice marketing de Locaboat Développement.