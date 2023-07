Tourisme fluvial : le Canal du Nivernais en pénichette

Passé Cravant et sa halte nautique, un croisement signe l’embranchement vers Vermenton.



Ce bras de canal est à emprunter sans délai pour se faufiler, entre les arbres roussis par l’automne, jusqu’à la Cure. C’est sur cette rivière que glissait autrefois le bois du Morvan. Il était acheminé par le canal et l’Yonne jusqu’à Paris.



Ces temps anciens hantent encore la mémoire orale des plus vieux éclusiers, transmise par leurs ainés. Eux et leurs descendants seront vos meilleurs guides de voyages, l’accent bourguignon en prime.



Pour la première nuit à bord, Vermenton constitue une étape idéale. Revenu le lendemain à Cravant, il faut mettre cap au sud, en reprenant le fil du canal du Nivernais, direction Châtel-Censoir.



Groupés avec leurs toits de tuiles conquérantes, les villages s’enfilent comme des perles. Prégilbert, Mailly-le-Château, Méry-sur-Yonne... ces bourgades silencieuses et immuables sont entrecoupées de prairies où paissent des vaches charolaises charnues.



On y croise une église à clocher fortifié, un pont de pierre ou une boulangerie de village, prétexte à rapporter un excellent pain à bord de la pénichette.