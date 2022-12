Batorama accueillera son premier navire zéro émission en mars 2023

quand vous êtes à bord d'une barque sur un lac et que vous vous prenez un rocher, vous avez deux types de comportement : il y a ceux qui vont faire monter le niveau de l'eau pour pouvoir continuer à naviguer et ceux qui vont, au contraire, décider de baisser le niveau d'eau afin de regarder partout où il y a des hauts fonds potentiels, qui vont cartographier, solutionner, créer des nouvelles routes pour ensuite pouvoir naviguer en toute liberté

Nous sommes moins impactés, car nous consommons bien moins de carburant et d'énergie qu'un navire de croisière qui doit faire tourner l'équivalent d'une petite ville.Un de nos navires thermiques, pour une heure de promenade et 140 passagers, va consommer pour 14€ de carburant, et cela comprend également la climatisation ou le chauffage.Ce qu'il faut bien comprendre pour ces bateaux de croisière, c'est que c'est justement parce que ces navires sont très visibles qu'il y a d'énormes efforts de transformation des armements pour aller vers des bateaux plus propres. S'ils n'étaient pas visibles, cela ne se ferait pas.J'avais un professeur qui me disait : "".Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui essaient de remplir le lac alors qu'au contraire, il faudrait baisser la quantité d'eau pour voir vraiment les problèmes. Quand vous voyez les problèmes, ils deviennent visibles.C'est ce qu'il se passe avec les bateaux de croisière : ils sont visibles et donc on fait plus d'efforts - peut-être plus que dans n'importe quel autre domaine - pour aller vers la décarbonation et la transformation.En rendant les problèmes visibles, j'espère que les gens prendront conscience que les solutions ne sont pas si simples que ça. On peut aller vers le changement, mais si on y va tous, cela peut aller plus vite.