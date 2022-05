Batorama dévoile son programme pour le mois de mai 2022

La compagnie française de bateaux promenades accueillera pendant ce mois de mai unKaren Chataigner, une humoriste strasbourgeoise, sera accompagnée d'un saxophoniste et incarnera Alice Milliat (1884-1957), cette femme française qui s’est battue pourA bord du bateau lounge de Batorama le, une croisière spectacle aura lieu de 19h00 à 20h00 et une autre 20h30 à 21h30. Le prix est deEnfin, dans le cadre d’une, divorcée et vivant seule dans un appartement de 30m2 en s’interrogeant sur ses choix passés. Deux croisières auront lieu lede 19h à 20h et de 20h45 à 21h45. Le prix est également dePour l’ensemble des croisières évoquées, lese fait à l’, place du marché aux poissons à Strasbourg.Lessont possibles en ligne sur shop.batorama.com ou par téléphone au 03 69 74 44 04.