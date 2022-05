MSC Croisières : un été 2022 rythmé par des excursions responsables

Ledonne cette année plus que jamaisTout d’abord, desseront déployées pouren escale au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Espagne ou en Suède. Cette mesure contribue à augmenter l’utilisation deEnsuite, les activités organisées à terre évolueront, notamment en Europe et dans les Caraïbes :Enfin, de plus en plus d’ excursions « Protectours » seront disponibles. Axées sur le, ces excursions ont été introduites par MSC Croisières en 2020 et serontet bien d’autres.