MSC Croisières : objectif "zéro émission nette" à l'horizon 2050

A côté des mesures opérationnelles et de l’amélioration de l’efficacité énergétique, MSC veut accélérer le développement technologique. " La Compagnie s’investit dans plusieurs projets de développement de technologies et de combustibles ayant le potentiel de permettre d’opérer des navires zéro émission nette ", explique MSC.



Ainsi, la Division Croisières du Groupe MSC a récemment signé un partenariat avec le chantier naval Fincantieri et Snam, spécialiste des infrastructures énergétiques, pour concevoir ensemble le design et les modalités de construction de ce qui pourrait devenir le

premier navire de croisières hybride, à propulsion hydrogène/GNL.



"Ce prototype permettrait d’atteindre le niveau zéro émission dans certaines zones du monde. Ce travail comprend un aménagement des espaces pour y placer les installations à hydrogène et les piles à combustible, l’identification des paramètres techniques des systèmes à bord, le calcul de la diminution des émissions des GES, ainsi qu’une analyse technique et économique de l’approvisionnement en hydrogène et des infrastructures à quai ".



Par ailleurs, la compagnie étudie actuellement la possibilité de placer des piles à combustible à bord de ses navires pour réduire encore plus les émissions.



La Division Croisières du Groupe MSC a aussi rejoint un consortium avec GE Power Conversion, Lloyd’s Register et Ceres Power Holdings pour étudier la meilleure façon d’aborder la question de l’installation de piles à combustible sur de grands navires de croisières.



" Cette collaboration vise à examiner la façon dont les SOFC peuvent être intégrées au cœur des fonctionnalités opérationnelles d’un navire existant, en tenant compte des dispositifs énergétiques initiaux, de l’architecture et de la disposition des systèmes de propulsion.



Le point essentiel de cette démarche est aussi de pouvoir quantifier l’impact de la technologie SOFC en termes de réduction des émissions au global ", indique MSC.



Enfin, la Division Croisières de MSC " collabore sur un projet de recherche avec des leaders de l’industrie et des universitaires pour

promouvoir des opérations maritimes faibles en carbone grâce à la combinaison de technologies énergétiques progressives et de designs innovants de navires ".