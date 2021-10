Strasbourg : Batorama signe la construction d'un bateau zéro émission

Le futur navire fera une longueur de 24,99 m et sera construit en aluminium. Il disposera d'une capacité de 135 passagers (dont personnes à mobilité réduites) en salon intérieur et sera aussi de doté de 6 places en terrasse sur le pont arrière.



Le bateau sera entièrement vitré. Les vitres latérales seront escamotables dans les flancs du bateau et sur la partie supérieure seuls les éléments centraux du toit seront inamovibles



Concernant les données techniques, le parc de batteries de 700 kW.h est de technologie LFPo avec 16h d’autonomie de navigation. Les installations techniques à terre pour la recharge des bateaux et l’aménagement des pontons fluviaux sur l’Ill sont en cours d’études.