Strasbourg : Batorama, vers une reprise pour le week-end de la Pentecôte

Il y a deux mois et demi, à l’orée de la saison touristique, Batorama fermait ses portes comme l’ensemble des opérateurs du tourisme en France.



Désormais, l'entreprise s’apprête à reprendre les visites de Strasbourg en bateau pour le week-end de la Pentecôte.



Pour répondre à la demande de ses clients en termes de sécurité sanitaire, l'opérateur a créé la charte Batorama Care, validée par ATRISC, société alsacienne indépendante spécialisée dans la gestion des risques.



La boutique de la place de la Cathédrale a été entièrement réaménagée de façon à créer un flux de circulation en sens unique. Gel hydroalcoolique par distributeur à pédale « made in Alsace », fléchage et zonage, affichages multiples des mesures d’hygiène et rappels des gestes barrières, caisses protégées complètent le dispositif.



La compagnie souhaite prioriser la relation dématérialisée comme les achats sur internet et le paiement sans contact.