Strasbourg a inauguré son nouveau planétarium

La projection à 360 degrés est effectuée sur le dôme écran de 15 mètres de diamètre. La séance se déroule sur environ une heure en débutant par la projection du film immersif de 30 mn pour entreprendre un véritable voyage de l’espace. Plusieurs films sont disponibles en fonction de l’âge du public : « Au-delà du Soleil », pour les plus jeunes qui suivront les aventures de Céleste, une petite fille qui découvre les exoplanètes ou « Mondes vivant s » pour les plus grands, en passant par « Noisettes et les planètes » ou « Fabuleux système solaire » pour les scolaires.



Après le film introductif, le dôme déploie les différentes parties de l’univers recréées par un simulateur astronomique.



Les équipes du planétarium travaillent en collaboration avec les astronomes de l’observatoire astronomique et du centre de données astronomique de Strasbourg.