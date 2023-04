Les inédits de l’été 2023 au fil de l’eau avec CroisiEurope !

Mélange unique de nature et de culture, entre monuments historiques et traditions éclectiques, les croisières sur l’Elbe plongent les passagers au cœur du charme de l’et de la, à la découverte de villes et cités emblématiques marquées par le passé et par leur diversité culturelle.CroisiEurope propose plusieurs itinéraires au fil de ce fleuve aux paysages splendides et des escales historiques, de Berlin à Hambourg, ou encore à Prague, où la compagnie est le seul armateur à faire escale. C’est grâce à une technologie ancestrale que CroisiEurope s’est imposée en tant que pionnier sur le fleuve allemand et tchèque. En 2016 et en 2018, la compagnie de croisières s’est vu construire deux navires exclusifs, dont la spécificité réside dans leurs roues à aubes, permettant un faible tirant d’eau et rendant possible la navigation sur les fleuves et rivières peu profonds.C’est le cas du MS Elbe Princesse et MS Elbe Princesse II , qui naviguent chacun au fil de l’Elbe, tout au long de l’année, offrant aux passagers l’exclusivité de ce voyage unique !Dès le mois de mai, la compagnie propose sur deux de ses itinéraires, des départs région avec un acheminement inclus à hauteur de 250€ et des vols au départ de Paris, Bruxelles et Bâle. Ces croisières comprennent également la formule tout inclus ainsi les excursions incluses :