easyJet lance Manchester depuis Rennes, et Palma depuis Strasbourg

Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’une nouvelle liaison entre Rennes et le Royaume-Uni, deux ans après avoir ouvert la ligne Londres Gatwick-Rennes.



En tant que premier transporteur entre le Royaume-Uni et la France, l’ouverture de cette ligne entre Rennes et Manchester souligne tout particulièrement notre volonté de participer activement au développement du tourisme entre la France et ses partenaires internationaux.

easyJet renouvelle sa confiance auprès de l’aéroport Rennes Bretagne en ouvrant Reginald Otten , Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, déclare : «