La sélection de Guides France : les 3 meilleures visites guidées de Strasbourg

L’histoire de Strasbourg a été fortement marquée par les rivalités franco-allemandes des XIX° et XX° siècle. Déjà, à la Révolution, c’est à Strasbourg qu’est composé le chant de l’armée du Rhin par Rouget de l’Isle, lequel a connu une belle postérité puisqu’amené à Marseille par le médecin Mireur, il devient le chant des révolutionnaires marseillais, puis l’hymne national lorsque ceux-ci montent à Paris en 1792 pour prendre les Tuileries et mettre fin à la royauté. Avant qu’il ne devienne l’hymne national, le chant de l’armée du Rhin a servi à galvaniser les armées de la Révolution face aux armées du roi de Prusse et dessine les contours politique d’une ville, Strasbourg, profondément patriote.Après la défaite des armées de Napoléon III face à la Prusse en 1870, Strasbourg devient allemande. Cette perte suscite en France un profond élan de sympathie, comme à Toulon où les habitants décident de renommer l'artère principale de leur ville "boulevard de Strasbourg". En 1918, après une guerre âpre de 4 ans, Strasbourg redevient française, puis allemande à nouveau après l’armistice de 1940, puis française lorsque les armées du III° Reich capitule le 8 mai 1945. Il est donc apparu logique pour les dirigeants français et allemand, désireux de construire une paix durable en Europe occidentale, de faire de Strasbourg une ville symbole de leur réconciliation. C’est ainsi qu’après la Seconde guerre mondiale, le quartier européen est aménagé au Nord Est de la Grande Île à proximité du Parc de l’Orangerie : il compte plusieurs institutions majeures dont votre guide aura plaisir à vous retracer l’histoire, parmi elles le Conseil de l’Europe, le Parlement européen ou encore la chaine de télévision franco-allemande Arte.