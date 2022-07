Visite guidée de Marseille : les 5 incontournables des Guides de France

Notre Dame de la Garde est le monument incontournable de Marseille. Il a connu des évolutions riches et multiples. En 1212, en lieu et place de la basilique se trouve une chapelle vers laquelle se rendent les pèlerins et les croisés avant d’embarquer pour Jérusalem : ceux-ci déposent un cierge de façon à bénéficier de la protection de la Vierge Marie. Puis, cette tradition a été reprise par les pêcheurs, avant de partir en mer, et elle s’est peu à peu muée en tradition laïque : « aller déposer un cierge à Notre Dame » est quelque chose de commun dans le langage des Marseillaises et de Marseillais que ceux-ci soient croyants ou non. Pour connaître les anecdotes autour « de la Bonne Mère », et notamment autour de son histoire récente, réservez une visite avec un guide professionnel.