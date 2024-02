L’exposition Toutankhamon prolongée jusqu’au 14 avril inclus

Une surprise attend les visiteurs les plus aventureux. En effet, unleur permettra de se mettre dans la peau d'un archéologue et de résoudre des énigmes pour protéger le monde de la malédiction du pharaon.Celle-ci propose également de nombreusescréées en Égypte par la. Chaque détail a été minutieusement étudié, des produits utilisés pour les peintures murales jusqu'aux moisissures des murs de la tombe, en passant par les procédés d'écriture utilisés il y a 33 siècles.L'exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00, et les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 10h00 à 18h00.