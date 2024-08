Twin Jet relance la liaison Marseille-Strasbourg

Twin Jet s'engage à offrir une expérience de voyage de qualité à ses passagers en proposant l'accès au coupe-file à l'aéroport de Marseille. Cette initiative a pour objectif de faciliter le passage au contrôle de sûreté et à l'inspection des bagages à main, offrant ainsi aux voyageurs un parcours plus fluide et agréable.



Les billets sont disponibles auprès de toutes les agences de voyages, sur le site Internet de la compagnie et en appelant la centrale de réservation Twin Jet.