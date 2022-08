Paris Experience Group présente sa nouvelle plateforme digitale, Sorty.co

Propriétaire aussi de l’enseigne Maxim’s, lancée par le feu Pierre Cardin, le PEG, via sa filiale Paris Seine, propose une « croisière expérientielle » à bord du Bateau Ivre. Cette Picnic Cruise by Maxim’s même la découverte fluviale des principaux monuments et sites de la capitale avec un pique-nique gastronomique conçu par les équipes de Maxim’s.Après deux ans pratiquement de restrictions, les croisières fluviales retrouvent un engouement très fort de la part des touristes français et étrangers. Devant la multiplication des offres, le Paris Experience Group joue la carte de l’originalité et du haut de gamme.Lire aussi :