Croisières fluviales : le rebond se confirme, le marché français reste à conquérir [ABO]

Un autre défi évoqué lors du point presse : intégrer plus étroitement les croisières au tissu économique local.



Certaines collectivités ont reproché à certaines compagnies, notamment étrangères, de limiter les retombées économiques locales.



« Il y a eu des discussions franches. Désormais, des accords sont en place : les croisiéristes s’engagent à faire une part significative de leurs achats en France. C’est aussi ce qui rend leur présence plus acceptable pour les villes d’escale. »



Enfin, VNF multiplie les contrats de territoire pour renforcer l’accueil touristique sur les voies d’eau. « On ne se contente plus de signer des chartes d’intention. On co-construit des projets concrets avec les villes pour valoriser les escales, développer les services et partager les retombées. »