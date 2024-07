Découvrez la Charte Éthique du Jeune Voyageur !

Structurée autour des trois moments clés du voyage : avant, pendant et après, la charte propose des conseils simples à appliquer, permettant aux jeunes de les intégrer facilement et de relever ce défi.



Parmi les bonnes habitudes à adopter figurent la réduction de l’utilisation du plastique, le respect des habitants et l’ouverture d’esprit.



Ces pratiques doivent aider les jeunes à devenir des voyageurs éclairés et des citoyens responsables de demain.