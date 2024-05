La Journée mondiale du tourisme responsable, késaco ?

Il n'y a pas de petites ou de grandes causes, mais des rendez-vous.



A côté des journées mondiales sérieuses, comme celles de la paix ou du travail, il en existe de très farfelues et d'autres moins officielles, mais importantes à l'image du tourisme durable.



Cet évènement inscrit à l'agenda médiatique depuis 2007 a gagné ses galons de marronnier, à coups de colloques et communiqués de presse.



Quelque peu disparue des radars, la Journée mondiale du tourisme responsable essaie de se (re)faire une place, dans le planning des professionnels du secteur et des journalistes.



C'est sous l'impulsion de la nouvelle génération au sein d'ATR, que l'association entend lui redonner un coup de fouet, pour en faire une caisse de résonance et de lobbying.



Et comme c'est le cas depuis maintenant 17 ans, pour une industrie régulièrement pointée du doigt, ce 2 juin 2024, l'évènement sera avant tout une opération de communication auprès du grand public pour démontrer qu'un meilleur tourisme se dessine et existe déjà.



Rencontre avec Julien Buot, le directeur d'Agir pour un Tourisme Responsable (ATR), aussi en charge de relancer la Journée mondiale du tourisme responsable.