"L'inclusivité constitue également un enjeu important sur lequel a travaillé la commission éponyme. "Le tourisme doit être accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes voyageurs et aux personnes en situation de handicap" , a, pour sa part, souligné Elodie Marchais, directrice voyage du groupe associatif UCPA et référente de la commission "inclusivité" qui souhaite faire évoluer les stratégies RSE des entreprises.



De son côté, en une année, la commission "destinations" de ATR a actualisé plus d'une vingtaine de "fiches destinations" -véritable marronier d'ATR depuis vingt ans.



Ces fiches, a expliqué Julie Geoffroy, directrice du développement de Interface tourisme France (agence d'accompagnement des destinations), permettent d'informer les professionnels sur les bonnes pratiques des acteurs locaux, sur les actions mises en place contre l'exploitation sexuelle des enfants, sur les réceptifs engagés, sur les sites victimes de pics de fréquentation mal maîtrisés, etc.



L'objectif de ces fiches, a-t-elle poursuivi, "est d'aider à concevoir des itinéraires différents avec des expériences différentes afin de maximiser les impacts positifs du tourisme et de minimiser ses impacts négatifs".



A l'heure où le tourisme est montré du doigt pour son empreinte carbone, ATR reste néanmoins convaincu que des voyages, même lointains, peuvent être "climato-compatibles".



Cela signifie, selon Julien Buot, "voyager plus longtemps et de façon plus exceptionnelle, en confiant l'organisation de ses vacances à des professionnels engagés qui évaluent leurs pratiques et agissent ".



A ce propos, Guillaume Linton, le PDG de Asia, a invité "à mettre en avant les bénéfices (des changements de comportements) pour les voyageurs" .



Toutefois, selon lui, "il est de la responsabilité des professionnels de donner les moyens de réduire l'impact négatif des voyages". Asia, par exemple, s'est engagé à ne plus envoyer de voyageurs pour moins de sept jours sur des destinations lointaines.