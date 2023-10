Assur-Travel : "L'activité commerciale est très soutenue"

Pour compléter son offre, Assur-Travel a lancé une nouvelle gamme sur-mesure pour les agences et tour-opérateurs : "Nous avons la possibilité de pré-tarifier en 48h leur programme en fonction de l'âge des voyageurs, de la destination... et des assurances qu'ils souhaitent intégrer. Ils peuvent très rapidement avoir une idée du tarif" explique le co-fondateur.



Autre nouveauté : la mise à jour du comparatif interactif Assur-Travel qui permet aux professionnels du voyage de visualiser en quelques secondes les garanties de la carte bancaire du client.



"Nous avons paramétré toutes les cartes bancaires utilisées en France et Belgique. Les professionnels peuvent très rapidement détecter les trous de garantie et proposer le produit adéquat".



Enfin pour rester aux contacts des agences et tour-opérateurs, Assur-Travel propose un e-learning complet sur 30 modules. Ventes, données techniques... cette formation permanente se déroule sous forme de QCM.



"Pour la valider, les participants doivent obtenir une note de 15/20. Cet e-learning permet aussi aux professionnels du voyage de comprendre comment se déroule un rapatriement ou encore de connaître les bons reflexes à adopter en cas d'urgence" ajoute Arnaud Gérard.