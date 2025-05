Avec « Canari », Assur-Travel renforce son offre sur-mesure pour les TO et agences de voyages

Effectivement, nous avons complètement changé notre produit Globe-Trotters, dédié aux personnes qui ne sont pas encore expatriées, mais qui vont partir entre trois mois et un an à l'étranger et n'ont pas forcément le budget pour se payer une vraie mutuelle pour expatriés.



Pour rappel, pour quelques centaines d'euros, ils vont pouvoir se couvrir sur les principaux risques : rapatriement en France, prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation, notamment.



Désormais, ce produit est également disponible de manière modulaire, c'est-à-dire que sur notre extranet, les assurés et les courtiers peuvent le construire en y ajoutant des modules. Ils peuvent notamment choisir le montant de leurs frais médicaux à l'étranger, de 300 000€ et jusqu'à 1 million d'euros. De même pour les capitaux décès - invalidité, complètement modulables.



De la même manière, nous avons aussi complètement remis au goût du jour notre produit individuel pour les voyageurs du monde entier qui s'appelle « Voyage Touristique », lui aussi entièrement modulable, avec un positionnement tarifaire assez agressif.



En effet, nous avons constaté avec le Covid que les prix moyens des voyages avaient augmenté de manière significative et donc, nous avons revu les plafonds, notamment pour l’annulation de voyage. Nous pouvons aller jusqu'à 20 000 euros par personne par voyage.

En 2021, mais surtout en 2022, nous avons connu une année de dingue parce que nous n’avions jamais eu des taux de souscription et de transformation en assurance aussi élevés. Nous étions en moyenne au-dessus de 75%, ce qui ne nous était jamais arrivé, sachant qu'avant le covid, nous approchions des 60% de taux de transformation.



Aujourd’hui, ce taux s'érode doucement tous les ans, et nous sommes en train de revenir aux seuils d'avant Covid. D'où l'intérêt d'avoir de nouveaux produits, qui vont permettre aux agences de voyages et aux TO de se démarquer et d'en vendre plus. Car, toujours aujourd'hui, le premier argument des clients pour ne pas souscrire d’assurance reste celui de la carte bancaire.

Oui, mais pour le contrer, nous avons développé un comparateur interactif de nos produits par rapport à la carte bancaire du client.



La comparaison se fait en quelques secondes et l'agent de voyages va pouvoir éditer un tableau pour son client et, ainsi, jouer son rôle d'expert en précisant les points forts et faibles de sa carte bancaire.



Depuis quatre ans que cet outil est en place, nous notons une vraie incidence sur le taux de souscription, entre 6 et 10% d'impact. Nous disposons d’une équipe dédiée qui compare en permanence toutes les cartes bancaires du marché français et également belge.