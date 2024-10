« CANARI » : La nouvelle offre Assurance Voyage d’Assur-Travel

Ce produit « à tiroirs », s’adapte à vos besoins, c’est pour cela que les garanties sont nombreuses et vous permettent de concevoir votre programme d’assurance voyage :



• Annulation dont cas imprévus (dont épidémie) avec un maximum de 10.000€/pax et 50.000/évènement ;

• Annulation dont cas imprévus (dont épidémies) pour des voyages entre 10.000€/pax et 15.000€/pax et 75.000/évènement ;

• Annulation dont cas imprévus (dont épidémies) pour des voyages entre 15.000€/pax et 22.500€/pax et 115.000/évènement ;

• Bagages : Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l'acheminement par une entreprise de transport 1.500€/personne avec un maximum de 6.000€/évènement ;

• Objet de valeur (dont matériel de sport et photographique) + vol caractérisé de ces objets avec un maximum de 600€/personne ;

• Retard de Livraison bagages forfaitaire à 250€/personne ;

• Retard de Transport (Train + Avions) forfait de 150€/personne avec un max par évènement de 1.500€ ;

• Pour les retards de 8h et plus +150€ à l'indemnité prévue par personne ;

• Interruption de séjour jusqu’à 10.000€/personne et 45.000€/évènement ;

• Garantie Départ/retour Manqué à hauteur de 1.500€/personne et 13.500€/évènement ;

• Garantie Rachat de caution location motoneige, Quad, Buggy, Jet Sky dans la limite de 1500€/véhicule ;

• Garantie des prix (Hausse carburant, taxes aéroports et autres redevances portuaires) dans la limite de 60€/personne et 350€/évènement ;

• Fermeture aéroport ;

• RC Vie privée et villégiature à hauteur de 4.500.000€ ;

• Annulation totale de groupe jusqu'à 115.000€/évènement ;

• Individuelle accident jusqu’à 15.000€/pax ;

• Baisse de franchise à 30 euros et 50 euros ;

• Solidarité 5 pax sans lien de parenté en annulation.



Certaines garanties présentent une franchise ou une limitation.