L’accompagnement client : la promesse (ou l’engagement) d’Assur-Travel

Des moyens techniques et humains mis à disposition de nos partenaires

● Une plateforme de e-learning ergonomique avec une formation qui balaye l’intégralité des sujets sur la thématique de l’assurance voyages : mémos pour bien comprendre les garanties des contrats proposés aux clients, et les expliquer avec des mots simples. Le site comprend un maximum d’exemples concrets, des techniques de vente, comment déclarer un sinistre, des informations sur le cadre réglementaire de la profession etc...



● Un comparateur Cartes Bancaires a également été développé par Assur-Travel. Il permet de visualiser les garanties de votre produit d’assurance voyage versus les garanties de la carte bancaire de vos clients. Et ce quelque soit la carte bancaire. Que ce soit une « classic », une « gold », une « infinite »…quelle que soit la banque, notre comparateur va mettre en rouge les trous de garanties souvent nombreux des cartes bancaires.



● Un espace extranet de souscription est mis à disposition de toutes nos agences de voyages partenaires. Souscriptions des contrats, déclarations et suivi de sinistre en temps réel, conditions générales de vente, montant des incentives…Il permet également un accès rapide aux outils tels que le comparateur CB justement.



● Des webservices et API ont été mis au point par nos développeurs informatiques afin d’intégrer la vente de l’assurance à celle du voyage.



● Des délais de gestion qui n’excèdent pas 5 jours et des interlocuteurs dédiés au téléphone



● Des webinaires et formations en distanciel ou présentiel (sur demande), selon les besoins et thématiques de nos partenaires.