Zoom sur la garantie bagages

Un couple en partance pour l’Ile Maurice, n’a pas vu arriver ses affaires sur le tapis roulant de l’aéroport du pays de vacances.

La compagnie aérienne se met à la recherche pour localiser leurs effets personnels, et promet de tenir informé ses passagers dès leur localisation.

En attendant, ils sont bien obligés de racheter des produits de première nécessité, et surtout de la crème solaire et des quelques habits et chapeaux/casquettes pour se protéger des rayons du soleil !

C’est donc l’assurance retard de livraison qui prend le relais sur ces achats de dernière minute, et indemnise l’assuré en fonction des contrats pour démarrer des vacances paisibles.

Tout est bien qui finit bien également pour ce couple qui a retrouvé ses bagages 2 jours après leur arrivée !



Lors d’un vol intérieur en Asie reliant Phnom Penh à Bangkok, un monsieur a retrouvé son bagage fortement endommagé lors de son arrivée à destination (bagage éventré et roue arrachée).

Après avoir fait constater le dommage auprès de la compagnie aérienne, l’assurance bagage a pris le relais. Le remboursement du bagage a été effectué par les deux parties : la compagnie aérienne et l’assurance bagages en complément.