Vacances d’été : quelle est la tendance à quelques mois de la saison estivale ?

En numéro 2 on retrouve comme l’an dernier la Grèce.

Sa gastronomie, sa culture riche, ses plages paradisiaques, son climat doux et exceptionnel...

La Grèce fait rêver pour toutes ces raisons, et tout comme l’Espagne, elle reste facilement accessible car elle est à quelques heures d’avion de la France.



Destination parmi les plus prisées du monde entier, l’Italie arrive en 3ème position cette année.

L’une des principales raisons qui nous poussent à aller en Italie est la délicieuse gastronomie italienne, mais pas seulement !

L’Italie est aussi riche en histoire et regorge d’endroits impressionnants à découvrir : Rome, Naples ou encore Venise, chaque ville a de quoi offrir des expériences uniques.



Les Etats-Unis ont toujours le vent en poupe, et arrivent en 4ème position.

Et ce malgré une certaine crainte des touristes étrangers vis-à-vis de la politique de Trump, compensée, il est vrai, par la faiblesse du dollar qui rend cette destination attractive financièrement.

D’Est en Ouest, la diversité des paysages est telle qu’elle donne la sensation de changer de pays à chaque fois.

Chaque ville est unique, et reflète la culture du pays.

Voyager aux États-Unis assure un dépaysement total !



Tout nouveau dans le classement, la Tunisie arrive en 5ème position.

La Tunisie est une destination abordable, et elle est réputée pour son littoral et ses plages de sable fin.

Véritable joyau de l’Afrique du Nord, le pays regorge de sites archéologiques, de musées et de monuments qui témoignent de son riche passé.

Hammamet, Sousse ou Djerba, les amateurs de plages et d’activités nautiques trouveront leur bonheur dans ces stations balnéaires.