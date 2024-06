Nos partenaires courtiers témoignent de leur collaboration avec Assur-Travel

« Nous sommes le contact commercial auprès des agences de voyages et des tour-opérateurs. Lors de nos premiers échanges, nous recueillons les besoins, nous prenons en compte leur spécificité que nous allons synthétiser dans un cahier des charges. Il sera transmis à Assur-Travel qui interrogera ses partenaires assurances. Nous veillons à la relecture des contrats et des conditions générales d’assurances pour nos clients.

Nous sommes présents pour former les collaborateurs des agences de voyage. Assur-Travel intervient pour la partie facturation et bien sûr la partie sinistres et remboursement des clients.

Assur travel met également à disposition ses développeurs informatiques pour la mise en place de webservices, et nous fournit des outils de elearning, comparateur cartes bancaires interactifs et de nombreux outils spécifiques.

Nous sommes là aussi en cas de réclamation de nos clients, nous pouvons intervenir sur des décisions du service sinistre afin d’avoir une seconde lecture des dossiers. »

« leur professionnalisme, leur expertise et la disponibilité de leurs équipes. Assur-Travel a surtout une capacité à s’adapter aux besoins et exigences de nos clients que ce soit sur les process de gestion ou de facturation, les développements informatiques ou les sinistres. »

S’il a choisi de travailler avec Assur-Travel, c’est pour