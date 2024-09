Assur-Travel a dressé son Top 5 des destinations plébiscitées pour cet été

En tant que berceau de la civilisation occidentale,vrai paradis pour les, les. Des ruines antiques aux plages de rêve, en passant par les saveurs de la Méditerranée, la Grèce est exceptionnelle pour chaque voyageur.Les îles comme Santorin, Mykonos, Rhodes, ou Corfou, qui offrent des plages de sable fin, des eaux cristallines, et des couchers de soleil à couper le souffle.De plus,: la population locale est très accueillante. Cette authenticité et générosité font de la Grèce une destination dont on se souvient.Cette année,. Si on ne va pas y chercher forcément la chaleur, bien que les températures soient douces en été, ce sont lesqui attirent les vacanciers.Les Cotswolds, le Lake District, les Highlands écossaises, et le parc national de Snowdonia au Pays de Galles. Ces régions offrent de magnifiques vues, des sentiers de randonnée, et des activités en plein air.Une destination idéale donc pour ceux qui cherchent à combiner la découverte culturelle avec la détente en plein air.Le pays abrite des paysages à couper le souffle comme les célèbres parcs nationaux de Yellowstone ou le Grand Canyon. Les USA regorgent également de villes emblématiques telles que New York, Los Angeles ou Chicago qui offrent une multitude d’activités en période estivale.Les amateurs de plage s’orienteront vers la côte de Californie ou les plages de Floride.Bref, il y en a pour tous les goûts !Enfin, en hiver comme en étéplait tout autant.Pendant l'été, Maurice connaît son hiver austral, avec des températures douces et agréables Cela rend l'île idéale pour échapper aux chaleurs extrêmes de l'été dans d'autres régions.Les plages paradisiaques, les récifs coralliens, les activités nautiques ou les randonnées, l’île ne manque pas d’activités à n’importe quelle saison, ce qui en fait une destination à la mode depuis de nombreuses années maintenant.