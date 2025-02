Emploi Go&Live : 3 500 postes à pourvoir !

"Nous revenons de très loin

Il y a 5 ans, notre industrie a été mise à l’arrêt, et notre chiffre d’affaires est passé de 100 millions à 10 millions en 2020. Aujourd’hui nous sommes fiers de notre résilience et de notre renaissance et projetons un chiffre d’affaires de 85 millions en 2025. Go&Live est une success story “made in Aveyron”, qui a été rendue possible grâce à une équipe locale soudée, et une expertise sur le marché des séjours depuis 70 ans en France. Inflation, Brexit, concurrence des plateformes d’enseignement de langues étrangères… le contexte est rude mais nous nous adaptons pour satisfaire nos clients, qui sont à la fois les jeunes mais également, in fine, les parents qui financent les séjours."

"Avec cette campagne de recrutement, nous affirmons notre engagement à offrir aux jeunes et aux professionnels des opportunités uniques en France et à l’international. Ce recrutement massif nous permet de garantir des expériences éducatives, linguistiques et sportives de qualité, tout en contribuant à l’emploi et à la formation de nombreux talents".

Go&Live recrute 3 500 postes ouverts, dont la moitié (1 750 postes) seront pourvus en France et l’autre moitié seront proposés à l’étranger, dont : 70 % en Europe et pays scandinaves et 30 % sur des destinations long courrier (USA, Canada, Amérique du Sud, Asie, Australie, etc.).Les missions proposées s’échelonnent sur des durées variables, allant d’une semaine à quatre mois. 70 % des recrutements (2 500 postes) concernent la seule période estivale – juillet/août., commente Xavier Obert , Président de Go&Live.Il ajoute