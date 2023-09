Voyages jeunes : "le marché reprend petit à petit son cours normal" 🔑

« Selon les premiers retours des organisateurs de colonies de vacances en France et à l’étranger, ils ont réussi à retrouver les chiffres de 2019. C’est une bonne nouvelle »

Les organisateurs de colonies de vacances ont retrouvé le moral ! L’été 2023 aura été un bon cru., affirme Sabine Bonnaud , déléguée générale de l’Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et Formation en langues (Unosel).En plus de l’ouverture des frontières et du retour des enfants en colonies, cette année, les professionnels des colonies de vacances n’ont pas eu à se préoccuper de protocoles sanitaires., se réjouit Xavier Obert, président du groupe Go&Live qui regroupe les marques de colonies de vacances sportive et linguistique : Sports Elite Jeunes et American Village.Ils étaient 900 jeunes à rejoindre l’un des 12 villages en immersion auprès de natifs anglophones ou de bilingues d’American Village.Autre source de satisfaction pour Xavier Obert :Les chiffres sont également bons chez le spécialiste des séjours jeunes, Verdié Hello , avec, affirme Antoine Bretin, directeur de Verdié Hello.Et les perspectives pour les mois à venir sont bonnes !anticipe le président du groupe Go&Live, dont la marque American Village fêtera ses 30 ans en 2024., annonce-t-il.