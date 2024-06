Chauchard : après Deltour Transports d'autres acquisitions en vue ! 🔑

Le rachat de Deltour Transports, nous offre une nouvelle corde à notre arc avec l'arrivée du séjour cyclotourisme. C'est une diversification que l'on recherchait et que nous avions en tête depuis quelques temps.



Bruno Deltour, l'ancien propriétaire de la marque, a développé une remorque pour transporter de manière safe des vélos de course, dont le coût peut représenter entre 10 000€ et 20 000€.



Son système d'attache et de transport de vélos nous permet de transporter un groupe de cyclistes et jusqu'à 46 vélos. Il n'y a pas forcément de transporteurs en mesure de réaliser cela.



Aujourd’hui, sur ce segment, la marque est leader en France. D’ailleurs, l’entreprise est référencée par la Fédération française de cyclisme et à l’international.

Deltour Transport, c'est à peu près 2 millions et demi d'euros en termes de volume.



Notre ambition est de véritablement prendre à bras le corps cette dimension voyage cyclo et de la développer.



Dans le mois à venir, je vais me doter d'une force commerciale spécifique pour développer cette offre. Nous allons relancer une brochure dédiée qui sortira à la rentrée prochaine et qui va être diffusée auprès de tous les clubs cyclo de France, ainsi qu’auprès des CSE dotés d'une cellule cyclo.



Nous voulons nous ouvrir au cyclotourisme, un public un peu moins engagé physiquement. Nous réfléchissons à lancer plusieurs tours en GIR pour la saison prochaine.

Le groupe Chauchard est scindé en deux activités.La partie transport enregistre un chiffre d’affaires d’environ 17 millions d'euros.Sur la partie voyages, nous avons un réseau de 10 agences de voyage en Occitanie, Chauchard Evasion , un tour opérateur Voyages Triangles, et une activité assez importante au sein de notre distribution individuelle et groupes.Dans les agences de voyage, le chiffre d'affaires s'établit aux alentours de 21 millions d'euros. Enfin, le groupe emploie 300 collaborateurs au total.