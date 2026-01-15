Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO]

« On est sur une très belle tendance de début d'année, avec une croissance à deux chiffres sur les prises de commandes »

« On est arrivé à la fin 2025 avec une avance très confortable sur nos réservations pour 2026 par rapport à N-1. Et là, on embraye sur ce début d'année de manière relativement optimiste. »

« L’année 2026 est bien partie. Nous sommes en avance par rapport à l'année dernière à date, sur notre exercice qui court du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 »,

« Les ventes sur le segment de l’individuel sont en avance de 6,73%. Le marché des groupes progresse de 9,48%. Au global, les ventes Périer Voyages affichent une progression de 7,90%. »

« Jusqu’à fin 2025, les carnets de commandes étaient plutôt bien orientés. En revanche, la première semaine de janvier a été plus calme.



Je pense que la météo a beaucoup joué, tout comme les blocages dans certaines villes en impactant la fréquentation des agences »

en portefeuille, une croissance à deux chiffres en termes de nombre de clients

« Les ventes sont bonnes. Pas partout, en toute sincérité. »

« Il y a eu des demandes, des projets étudiés, mais pas encore concrétisés. Je pense qu’ils vont l’être ce mois-ci. »

« c’est très positif ».

« On est plutôt optimiste sur ce début de saison. Mais je reste assez prudent. Tensions sociales, conflits agricoles, tensions internationales… La prudence est de mise. Toujours. »